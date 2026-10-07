Exposição Agropecuária começa com programação técnica, sustentabilidade e expectativa de grande público

A 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete teve início na terça-feira (6), no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, reunindo produtores rurais, profissionais, estudantes, representantes de entidades e visitantes em uma programação que alia conhecimento técnico, negócios, inovação e atrações para o público.

Na abertura da feira, as atividades começaram nas primeiras horas da manhã, com seminários, palestras e a entrada dos primeiros animais que participarão da exposição. A programação técnica também ganhou destaque, reforçando a proposta de aproximar o setor produtivo de novas informações, tecnologias e oportunidades.

O presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Henrique Fernandes, destacou que os primeiros dias são tradicionalmente marcados por uma programação mais técnica, enquanto a expectativa é de aumento gradual no movimento com a chegada do final de semana.

“Começamos a nossa 84ª Exposição Agropecuária já com alguns eventos mais técnicos, como palestras e seminários, e também iniciou a entrada das aves, a primeira espécie que entra no nosso parque. A partir de agora, nos próximos dias, a expectativa é que aumente o movimento, principalmente no final de semana, quando o público começa a nos visitar para acompanhar todas as programações da feira”, afirmou. Leia mais: Especial Dia dos Namorados | Uma história de reencontro, fé e amor: Daniele e Gabriel, unidos pela infância, pela vida e por Emily

Henrique também ressaltou que a entrada para pedestres é gratuita e convidou a comunidade a participar das atividades.

“Sempre lembrando que a entrada é sem custo para pedestres. Então todos podem participar e curtir todas as atividades e programações que estão à disposição, desde eventos técnicos, como palestras, até eventos festivos dentro das empresas parceiras e também a programação de shows que fazem parte da nossa exposição. Ficam todos convidados a participar da nossa 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete”, destacou. Conhecimento técnico em destaque

Um dos principais eixos da programação é a capacitação dos profissionais ligados ao agronegócio. No Casarão, o 10º Seminário de Engenheiros Agrônomos de Alegrete reuniu profissionais para uma manhã de palestras, debates e troca de experiências.

O encontro abordou temas relacionados ao cotidiano da atividade agropecuária e ao desenvolvimento do setor, levando para dentro da Exposição discussões importantes para quem atua diretamente no campo.

A sustentabilidade também esteve entre os assuntos centrais da programação. Na FEIND, o seminário “Caminhos para um Agro Mais Sustentável”, promovido pelo SENAR-RS, Sindicato Rural de Alegrete e Sebrae, reuniu participantes para discutir práticas, alternativas e estratégias voltadas a uma produção agropecuária cada vez mais sustentável.

Animais movimentam o Parque

A movimentação também cresceu nos pavilhões com a chegada dos animais que participam da Exposição. As aves já estão no Parque e, nesta quarta-feira (7), a programação prevê o início dos julgamentos.

Além das aves, a agenda desta quarta-feira inclui a entrada de bovinos das raças Angus, Brangus e Ultrablack, bem como de ovinos de lã e carne.

Entre as atividades previstas estão ainda o 27º Seminário de Bovinocultura de Leite, promovido pela Emater, o II Seminário de Inspeção Municipal, o projeto “Vivenciando a Prática”, da Comissão das Mulheres do Agro de Alegrete, e o HackatAgro Alegrete, realizado pela FEIND.

À noite, a programação segue com a palestra “Reforma Tributária e Gestão Rural: Preparando o Campo para uma Nova Realidade”, com o palestrante Hugo Monteiro, em atividade promovida pelo Sicredi.

Seis dias de programação

A terça-feira marcou o início de uma programação que se estende até domingo (11). Ao longo dos seis dias, o público poderá acompanhar julgamentos de animais, palestras, seminários, remates, oportunidades de negócios, atrações culturais, shows e atividades promovidas por empresas e entidades parceiras.

Para o Sindicato Rural de Alegrete, a Exposição mantém a tradição de ser um dos principais espaços de encontro entre o produtor rural, profissionais do setor, empresas, instituições e a comunidade.

Além de apresentar a produção agropecuária, a feira busca proporcionar acesso à informação, novas tecnologias e oportunidades de negócios, fortalecendo a conexão entre o campo e a cidade.

Com entrada gratuita para pedestres, a expectativa é de que o movimento aumente nos próximos dias, especialmente durante o final de semana, quando a programação passa a receber um público ainda maior.

A 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete segue até domingo, 11 de outubro, no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, com programação voltada ao agronegócio, negócios, conhecimento, entretenimento e integração com a comunidade.