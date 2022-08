Projeto “Profissão dos Sonhos” realiza com sucesso Feira de Oportunidades

A Zona Norte da cidade vivenciou um evento de muito sucesso, prestígio e que deve dar frutos.

O Bairro Rui Ramos, extremo norte da cidade, foi palco da Feira de Oportunidades com o objetivo de criar uma oportunidade para que profissionais possam contribuir de forma voluntaria com a comunidade do Bairro Rui Ramos e Vila Nova, especialmente com as crianças e jovens do projeto “Profissão dos Sonhos” do Grupo Escoteiro Honório Lemes dirigido pelo Chefe Escoteiro Adão Roberto e em parceria da Igreja AD Madureira, através do Pastor Jonivan.

Diversos profissionais estiveram no antigo Irma prestando serviços e orientações a comunidade do bairro como assessoria jurídica, consultas veterinária, orientações de saúde, exames de visão, cadastro do banco de alimentos, orientações profissionalizantes pelos militares do 6º RCB, 12ª Cia Com Mec e 2ª Cia Eng Mec e doação de agasalhos.

De acordo com Adão Roberto o evento foi recheado de sucesso. “Conseguimos reunir os profissionais que falaram sobre suas profissões com as crianças e atenderam a comunidade”, destacou.

A Feira de Oportunidades ainda contou com entregas de alimentos, uma veterinária para atendimentos dos cães, doação de ração, teste de visão, teste glicose, verificação de pressão, assessoria jurídica , doação de roupas , apresentação do coral dos escoteiros, orientações sobre a carreira militar.

Fotos: reprodução