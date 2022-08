Mulher refugia-se em farmácia para fugir das agressões de ex-companheiro

Share on Email

Um homem, de 26 anos, com uma extensa ficha criminal foi preso, pela Brigada Militar, nesta semana.

Segundo informações dos policiais, a guarnição foi acionada no bairro Coxilha por funcionários de uma empresa quando uma mulher entrou correndo solicitando ajuda.

A vítima estava fugindo do ex- companheiro e agressor, que a perseguiu e furtou parte da mercadoria que ela havia comprado em um supermercado nas imediações do local.

A mulher invadiu a farmácia na tentativa de evitar que fosse agredida, ela tem Medidas Protetivas contra o ex- companheiro.

O acusado fugiu mas foi preso pela Brigada Militar na residência da mãe dele.

Encaminhados à delegacia de Polícia a Delegada de plantão determinou registro simples.

A vítima disse aos policiais que o acusado já havia a agredida no final de semana. Diante das agressões que sofria solicitou e tem Medidas Protetivas contra o indivíduo, entretanto, ele não respeita.

Depois de ouvidos foram liberados.