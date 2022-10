Projeto “Profissões dos Sonhos”, realiza festa das crianças no bairro Rui Ramos

Continuando as ações do projeto “ Profissão dos Sonhos”, o Grupo Escoteiro Honório Lemes desenvolveu no último dia 12 de outubro, uma boa ação de integração dos escoteiros e a comunidade do Bairro Rui Ramos, extremo norte do Alegrete, celebrando o Dia das Crianças.

A atividade é resultado da iniciativa dos escoteiros em comemorar o dia na comunidade com muitas dinâmicas e desafios esportivos.

O evento foi desenvolvido pela parte da manhã com muitas atividades de integração, amizade e esporte tudo baseado nas normas escoteiras de formação, contando com o importante apoio dos pais e mães dos escoteiros.

Teve futebol, vôlei, cabo de guerra, passeio a cavalo, pula-pula, algodão doce, pipoca, café da manhã, refrigerante, cachorro quente , picolés, e doces.

O projeto “Profissões dos Sonhos”, retrata a qualificação do trabalho educacional das atividades quando o Grupo completa 32 anos de fundação.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes é filiado a Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”, instituição nacional do movimento escoteiro que congrega grupos escoteiros que preservam os princípios, valores e tradições do movimento escoteiro mundial e único grupo com o referido certificado em Alegrete e dos poucos que não cobra mensalidade do Brasil.

O Grupo é considerado o mais antigo da Fronteira Oeste e foi fundado em 1990, tem sua sede no anexo a AABB. Realiza suas atividades aos sábados das 14 às 17 horas, contando com o importante apoio da AABB Alegrete para o desenvolvimento de suas atividades. Mais informações pelo fone (55) 999566385.