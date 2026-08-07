Projeto que visa diminuir título de Cidadania Alegretense teve mais um pedido de vistas na Câmara

Mais uma vez, foi pedido vistas em relação a esse projeto. Contudo, o autor entende que é prerrogativa dos vereadores pedir vistas e adiamento, cada um com suas razões.

Em anos anteriores era bem mais comum que vereadores indicassem pessoas que são da cidade para receber o título de cidadão alegretense, pauta que gerava muitas críticas de pessoas da comunidade no sentido de que os edis teriam que se envolver com assunto mais relevantes e de interesse direto da comunidade. Para indicar pessoas a essa deferência eram observados serviços prestados à comunidade por pessoas que não são da cidade e estão prestado algum serviço no município como militares, médicos e outros profissionais que acabavam sendo indicados por vereadores a receber esse título.

O vereador Pillar comentou que pelo fato do projeto estar tramitando e, por entender que é necessário disciplinar essa concessão, observa que já houve diminuição dessas homenagens na Câmara. “Se não me engano, no primeiro semestre não teve nenhuma entrega de título de cidadão alegretense, o que creio seja algo inédito”, atestou.

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A motivação do parlamentar foi fundamentada nas quase 70 homenagens concedidas em quatro anos, o que considerou excessivo. Segundo ele, a regra segue o que determina o decreto de janeiro de 1975 e carece de critérios claros e atualizados.

A proposta inicial do Decreto Legislativo nº 0025/2025, estabelece que a concessão ficará limitada a dois títulos por ano.

