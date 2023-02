Projeto social em Alegrete oferece oficinas e aulas de jiu-jitsu gratuitas

O núcleo de Alegrete da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Adra está ofertando diversos aulas gratuitas e oficinas para a comunidade alegretense.

As atividades retornaram no dia 25 de janeiro e os projetos para 2023, são muitos. De forma gratuito, interessados podem conhecer a estrutura da Adra em Alegrete, que está localizada na Rua Severino Ribeiro, 500.

Entre as modalidades em andamento do Núcleo Alegrete, estão o jiu-jitsu defesa pessoal kids para crianças de 04 a 08 anos. Jiu-jitsu defesa pessoal infantil de 09 a 12 anos, além do jiu-jitsu defesa pessoal no naipe feminino para adolescentes e jiu-jitsu defesa pessoal para adolescentes dos 13 a 16 anos.

O núcleo ainda oferece atividades física para adultos e aulas de futsal para adolescentes dos 13 a 16 anos.

Destaque para o novo projeto “Garotas Brilhantes”, juntamente com a oficina de musicalização, informática , inclusão digital preparando para a vida, voltado para juvenis, adolescentes, adultos e idosos.

As aulas ocorrem de segunda à quinta-feira no período da tarde entre às 15h e 18h30min. As atividades são ministradas por profissionais capacitados e não geram custos para os participantes.

Fotos: reprodução