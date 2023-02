Homem é atraído para fora de casa e alvejado por disparos de arma de fogo, em Alegrete

Share on Email

Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada e compareceu no endereço no final da noite de terça-feira(8). No local, foi informado que a vítima havia sido socorrida e estava na Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Segundo informações dos policiais militares, em contato com o baleado, ele descreveu que estava em casa, na rua Carlos Gomes, quando ouviu alguém chamar pelo seu nome.

Ao sair em frente à residência, foi alvejado por dois disparos de arma de fogo, calibre 22. Um dos projéteis atingiu e ficou alojado na perna direita, já o outro, no abdômen, transfixou.

O indivíduo, que já possui antecedentes policiais, destacou aos PMs, que foram no mínimo dez disparos em sua direção. Ele não soube informar se o suspeito estava a pé ou com algum veículo, além disso, ressaltou que o desconhece, sem acrescentar mais detalhes sobre a tentativa de homicídio doloso.

O homem que, inicialmente, foi atendido na UPA, seria encaminhado à Santa Casa e iria passar por cirurgia. Até o momento, não apresentava risco de morte.

A Brigada Militar realizou o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia. Essa foi a quarta tentativa de homicídio, em Alegrete, nos últimos dias. Duas por facadas, uma por pedradas e essa por arma de fogo.