Projeto vai gerar economia à população alegretense em mais de R$ 4,5 milhões

A proposta é a troca do índice de correção dos impostos municipais, do atual índice que é o IGP-M (Índice Geral de Preço do Mercado) que já esteve em 35,75% no mês em julho e atualmente está em 33,88, mudando para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao consumidor Amplo) que está em 8,99% atualmente.



O vereador estima uma economia para cada contribuinte, em torno de 25%.

Essa medida irá impactar uma economia de 4,5 milhões, somente com IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e taxa de lixo, sem contar a correção dos outros impostos e taxas.

Tal projeto fará com que esses valores deixem de entrar nos cofres do município e vá para a mesa do cidadão Alegretense, oportunizando poder de compra e de qualidade de vida a todo o contribuinte.



Números aproximados:

IPTU 2021

• 30.165 matrículas;

• Valor total se todos os contribuintes pagarem: R$ 10.180.692,88

• Valor Esperado a receber é o valor colocado no Orçamento: R$ 7.631.964,00;

• Estima-se que cerca de 35 a 40% fique na inadimplência, com a projeção que a Prefeitura receba o valor: R$ 6.764.000,00.



TAXA COLETA DE LIXO



• R$ 8.293.517,66 – se todos os contribuintes pagarem;

• R$ 6.094.630,00 é o valor previsto no Orçamento para receber.

• R$ 4.957.000,00 a 5.000.000,00.

Com isso acaba acarretando uma dívida para o cofre municipal.

Resumo geral da Dívida Ativa:

• Valor histórico: R$ 41.918.553,87;

• Valor Corrigido: R$ 67.070.637,46;

• Valor Multa: R$ 1.270.529 82;

• Valor Juros: R$ 50.175.189,35



TOTAL DÍVIDA ATIVA



R$ 118.516.356,63

Com a redução da carga tributária, o contribuinte terá a possibilidade quitar e ou renegociar as dívidas ativas,o que acaba diminuindo inadimplência e restrições nos órgãos públicos, e o mais importante o município não vai deixar de arrecadar pois a população terá essa valor como poder de compra e consumo e, assim retorna em arrecadação.

Aline Kunz