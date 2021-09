Conheça celebridades brasileiras e internacionais que não acreditam em Deus

Crença, nos dias de hoje, está mais ligada à ideia de acreditar em algo ou alguém. Por outro lado, fé tem mais a ver com a decisão de entregar o seu coração a alguém ou a alguma coisa. Apesar de se interrelacionarem, é nítido que possuem diferenças de significado. Quando o assunto envolve religião, torna-se imprescindível abordar fé e crença.



Segundo levantamentos recentes, cerca de 11% (749,2 milhões) da população mundial não acredita em Deus. Percebe-se que os países de alto IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) apresentam uma grande quantidade de ateus. De acordo com a pesquisa Ateísmo: Taxas e Padrões Contemporâneos, 85% da população da Suécia não acredita em Deus. Phil Zuckerman, criador da pesquisa, diz que os suecos aprendem sobre cada uma das religiões na escola

e são livres pra escolher a sua.



Essa característica se repete nos países de alto índice de ateísmo. O Brasil, por sua vez, é uma nação cuja maioria da população tem alguma crença, aproximadamente 137 milhões de pessoas. Ainda assim, há quem não seja adepto a nenhuma manifestação religiosa. Na sequência, apresentamos alguns famosos brasileiros que são ateus.



Abrimos a lista com Antônio Fagundes. O ator, em 2010, durante uma entrevista ao jornal Extra, revelou que não acreditava em Deus. Ele reiterou que acredita no homem ético, naquela pessoa empática, disposta a se colocar no lugar do próximo. No mesmo ano, Nando Reis revelou ser ateu. O cantor disse ser evolucionista e destacou que é hipócrita quem acredita em Deus e acha que pode rezar depois de cometer vários erros. O músico frisou que é necessário

acertar as contas com a própria consciência.



Ainda em 2010, Camila Pitanga, durante uma entrevista com a Xuxa, revelou não ter religião. Além disso, apesar de não ter nenhuma crença, comentou que usa o nome de Deus em expressões, em razão de estarem enraizadas na cultura brasileira. Com relação às celebridades internacionais, a

lista de ateus conta com grandes astros do cinema.



O ator Morgan Freeman é um deles. O curioso é que o artista é reconhecido mundialmente pelas atuações nos filmes “Todo Poderoso” e “A volta do todo poderoso”, produções que o ator interpreta o próprio Deus. Joaquin Phoenix, protagonista do “Coringa”, e Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter, são outros exemplos de famosos que declararam não crer em Deus.