Proliferação do mosquito da Dengue é uma ameaça real, alerta a Vigilância Sanitária

Com a chegada do período chuvoso, a proliferação do Aedes aegypti, transmissor não apenas da dengue, mas também da Zika e Chikungunya, torna-se uma preocupação central para as autoridades de saúde e a população em geral.

Em entrevista à equipe de reportagem do PAT, o coordenador da Vigilância Ambiental de Alegrete, Rodrigo Azevedo, destacou a intensificação dos esforços no município para combater a proliferação do mosquito transmissor. A combinação de chuvas e sol cria um ambiente propício para a reprodução do Aedes aegypti, o que aumenta a urgência das ações preventivas.

Atualmente, Alegrete conta com 16 agentes ativos, distribuídos estrategicamente pela cidade, e há expectativas de contratação de mais 15 profissionais para reforçar o trabalho de vigilância e controle. Além disso, é adotada a técnica de Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI-Aedes), que consiste na aplicação de inseticidas de efeito residual dentro das residências e em locais considerados estratégicos.

A avaliação do município indica um risco alto de transmissão das doenças associadas ao Aedes aegypti, o que ressalta a importância da conscientização da população. É fundamental que cada indivíduo compreenda a gravidade do momento em relação à dengue e adote medidas preventivas em suas próprias residências, como eliminar recipientes que acumulem água parada, onde o mosquito deposita seus ovos.

Diante desse cenário, a união de esforços entre poder público e comunidade se mostra essencial para enfrentar o desafio da proliferação do Aedes aegypti e reduzir a incidência de doenças transmitidas por esse vetor.