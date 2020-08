Compartilhe









27 Shares

Promo Todo Dia é somente no Mercadão dos Óculos.

Desde a sua inauguração no dia 30 de julho, umas das maiores redes de ótica do país tem surpreendido a comunidade alegretense com excelentes promoções e condições.

O Mercadão dos Óculos é uma rede que procura atender a necessidade dos seus clientes, oferecendo variedade, produtos de qualidade e preços que ninguém bate.

E para ratificar o seu compromisso com os alegretenses e lembrar que a saúde visual é fundamental para perceber tudo que está à nossa volta, Mercadão dos Óculos lança a Promo Todo Dia.

Neste mês de Agosto, todos os dias tem promoção!

Acompanhe:

Segunda- feira: Ganhe 01 óculos solar;

Terça-feira: Ganhe o antirreflexo;

Quarta-feira: Ganhe a segunda armação;

Sexta-feira e Sábado: Você escolhe a promoção.

E, para participar, basta ir até a loja e consultar o regulamento. (Na compra de óculos completo (armação + lente) a partir de R$399,00).

O objetivo do Mercadão dos Óculos, através dos seus franqueados é possibilitar aos clientes a aquisição de óculos, lentes dos melhores laboratórios e óculos solares, com preços justos, qualidade, garantia e confiança.

Leve sua receita até a loja ou se preferir agende um atendimento com um dos consultores, através do WhatsApp (55) 9 9984-2218. A empresa também possui atendimento domiciliar e serviço delivery.

Os proprietários e equipe muito felizes com a receptividade, agradecem todos que compareceram na grande inauguração e aproveitam para convidar a visitar a loja, conhecer e surpreender-se!

Mercadão dos Óculos – Ninguém vende mais barato que a gente.

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete

Aline Menezes