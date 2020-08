Previsão do tempo: final de semana inicia com chuva anunciando mais frio em Alegrete

Compartilhe









A sexta-feira (14), em Alegrete deve ter um dia nublado, com possibilidade de chuva e a temperatura mínima registrada no início da manhã foi de 11°C e a máxima não vai passar dos 22. Conforme o Somar meteorologia a previsão é de chuva a qualquer hora nesta sexta, com estimativa de 2mm.

O fim de semana será marcado pelo frio assim como a próxima semana. Nos próximos dias a temperatura mínima cai quatro graus em relação aos dias anteriores.

No sábado (15), terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A temperatura é idêntica a sexta-feira. Já para domingo (16), a mínima é de 7 e a máxima não passa dos 19ºC. O domingo de sol, promete geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

A semana em Alegrete inicia com temperaturas mais baixas. As mínimas serão entre 1 e 8ºC, enquanto as máximas oscilam entre 18 e 26ºC.

Júlio Cesar Santos