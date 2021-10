Quer ganhar uma viagem e não se preocupar com transporte? Utilize o app Rota 77 e viaje com tranquilidade.

Rota 77 é o aplicato de mobilidade urbana mais seguro e barato da cidade e, desde que iniciou suas atividades tem conquistado o público pela pontualidade, atendimento diferenciado e descontos incríveis.

E para continuar surpreendendo seus clientes, lança a promoção “Rota 77 te leva pra Gramado”, um presente de final de ano para todos que realizarem suas corridas através do App Rota 77.

Baixe já o App ROTA 77.

http://onelink.to/fe7t7u

Para participar da promoção é muito fácil, acompanhe:

A cada corrida efetuada utilizando o app, o cliente ganha um cupom para concorrer a uma viagem encantar-se com a cidade de Gramado. O Regulamento está disponível na Fanpage ROTA77 Alegrete.

O sorteio será realizado aao vivo no dia 20 de dezembro (segunda-feira) – Live Alegrete Tudo (Facebook).

Para perto ou longe, chame o app ROTA 77.

Acompanhe a lista de beneficios aos usuários, iniciando pelas categorias disponíveis para a escolha do cliente e as melhores formas de pagamento:

CATEGORIAS:

Campanha;

Carro Premium;

Delivery (Entregas);

Mercado;

Motorista Mulher;

Pet’s.

FORMAS DE PAGAMENTO:

Cartão de Crédito;

Cartão de Débito;

Cartão no APP;

Pix;

Picpay;

Whatsapp.

Um dos diferenciais do App Rota 77 são os agendamentos programados, que possibilitam ao cliente, um atendimento de qualidade com agilidade e ter um carro disponível em seu endereço no horário desejado e o deslocamento do carro em tempo real.

Sua frota é composta com veículos vistoriados e higienizados, uma equipe com trinta motoristas e parceiros, atendimento 24 horas, inclusive nos finais de semana e feriados.

Aproveite e seja um motorista/parceiro do Rota 77. Mais informações pelo telefone 9 9613 4678 (Mateus).

Participe das campanhas promocionais do Rota 77.

Utilize os cupons de desconto e acompanhe as redes sociais.

Página no Facebook e instagram > Rota 77 Alegrete. <

Rota 77+ barato da cidade.

Aline M. Kunz