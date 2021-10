Mulher é violentamente agredida pelo companheiro

Segundo informações da vítima, ela estava nas imediações do Parque Rui Ramos, na madrugada do último dia 3, por volta das 5h, quando foi agredida com tapas na face pelo acusado. O casal teve um relacionamento de 23 anos e possui dois filhos, sendo um maior e outro menor. Porém, a vítima descreveu que eles estavam em processo de separação e o agressor teria feito uso de drogas.

A mulher disse que saiu do local e foi para casa, após a agressão. Entretanto, na sequência o acusado chegou no endereço e quebrou vários móveis e objetos no interior da casa e a agrediu com vários socos pelo corpo, além, de arrastá-la para rua o que provocou alguns cortes em suas pernas.

As agressões só cessaram quando a irmã e um sobrinho da vítima chegaram no local e intervieram. Eles acionaram a Brigada Militar que compareceu no bairro Progresso, contudo, o acusado já não estava mais no endereço. Foram realizadas buscas, mas ele não foi localizado.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia onde realizou registro de lesão corporal e solicitou Medidas Protetivas e o desejo de representar criminalmente contra o autor.