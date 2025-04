Promotora Rochelle Jelinek é cidadã alegretense

Share on Email

A promotora é natural de Giruá, região das Missões, e recebeu a honraria pela sua dedicação em serviços prestados à comunidade, em especial à coordenação da Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica em Alegrete. A proposição da homenagem foi do vereador João Monteiro, Decreto Legislativo Nº 1.177, de 05 de dezembro de 2024.

O propositor da homenagem, vereador João Monteiro, destacou a sua admiração e respeito à promotora pelo seu trabalho voluntário. “Fez o que ninguém conseguia fazer, foi costureira de uma rede de proteção. Que mulheres tenham mais espaço e que com a tua caneta e voz, façam com que mulheres tenham voz”, finalizou o parlamentar.

A nova Cidadã Alegretense em seu discurso enfatizou a sua alegria em receber o Título. Agradeceu à Câmara Municipal pela homenagem, assim como aos seus amigos, família, equipe de trabalho e a rede de proteção doméstica. Também citou que em Alegrete ganhou uma vida nova e que a recepção acolhedora dos amigos fez toda diferença. “Sou uma cidadã do mundo, mas agora tenho para onde voltar. Escolhi ficar em Alegrete. Aqui me sinto pertencente”, finalizou a promotora.

A Câmara Municipal de Alegrete reitera seu compromisso em homenagear e valorizar mulheres que se dedicam na luta e proteção de outras mulheres.

Prestigiaram a solenidade o vice-prefeito, Luciano Belmonte, o titular da Vara Criminal da Comarca de Alegrete, juiz Rafael Echevarria Borba; o Capitão da Brigada Militar, Gilmar Lançanova; a ex-vereadora Dileusa Alves; o Secretário Municipal de Administração, Sérgio Prates; a Delegada Fernanda Graebin Medonça; a Delegada da 4ª Delegacia Regional de Polícia do Interior, Dra. Daniela Borba, a Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Daniella Domingues; a assessora do Deputado Federal Márcio Biolchi, Elena Auzani; o Presidente do Conselho da Mulher e Vice-Presidente da OAB, Ingrid Urbanetto, Vitor Pontes, presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete; o Presidente da Casa Legislativa, vereador Cléo Trindade; o vereador Eder Fioravante; a vereadora Firmina Soares; a vereadora Carol Figueiredo; o vereador Pedro Paraíso; entre outros convidados e autoridades presente.

Sobre a homenageada

Rochelle Danusa Jelinek formou-se em Direito pela Universidade de Passo Fundo, cursou Mestrado e Doutorado em Direito. É promotora de justiça desde 1999, tendo atuado nas Comarcas de Camaquã, Alvorada, Tramandaí, Capão da Canoa e Alegrete. Já atuou nas áreas: criminal, violência doméstica, infância e juventude, ambiental, urbanística, saúde pública, patrimônio público e improbidade administrativa. Atualmente exerce o cargo de Diretora das Promotorias de Alegrete e 1ª Promotora Criminal com atribuição perante o Tribunal do Júri de Alegrete. Atuou na criação e funcionamento da rede de proteção à mulher e de combate à violência doméstica em Alegrete, papel que vem desempenhando para a constante evolução desse trabalho em rede. Coordena de forma voluntária a Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica do Município de Alegrete.

Com informações da Assessoria da Câmara de Vereadores de Alegrete