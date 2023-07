Promotoria e instituições de defesa da mulher vão fortalecer rede de proteção

Share on Email

Os problemas são recorrentes e não param, comenta a vereadora Dileusa Alves da Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores. Nós fortalecemos uma rede para tratarmos dessas causas que ainda trás muito sofrimento às mulheres em vários ambientes, salienta.

No dia 7, ocorreu a terceira reunião coordenada pela promotora de justiça, Rochele Jelinek. O encontro foi realizado junto com a ONG Amoras e Procuradoria da Mulher para fortalecer essa rede de proteção. – É um trabalho que precisa de braços e força para mantermos as atividades de proteção, visto a necessidade deste nosso engajamento, comentou a vereadora.