Cristiane Lohmann, a força da mulher alegretense no cenário político gaúcho

A alegretense Cristiane Zinelle Ferreira Lohmann trabalha com o Deputado Federal Márcio Biolchi há 22 anos. São muitas idas e vindas na vida de Cristiane, que hoje é presidente do MDB Mulher/RS.

A ligação com sua terra natal supera a correria profissional. Moradora da capital do estado, ela se divide entre Brasília, interior do RS, Porto Alegre e muitas vindas ao Alegrete, como ela gosta de frisar.

Em diversas programações alusivas ao mês da mulher, celebrado em março, Cristiane esteve em Alegrete, inclusive recebendo homenagens. Mas sem bairrismo: pelo Rio Grande afora, ela é personalidade. Por ofício da profissão, é presença em diversas inaugurações de obras no Estado, em que o parlamentar que ela assessora tem contribuído com o desenvolvimento de cidades gaúchas. De um sorriso contagiante, ela vai fazendo amigos por onde passa.

A entrevista na redação do Portal Alegrete Tudo aconteceu num sábado pela manhã, num dos raros momentos em que não está cumprindo algum compromisso. A alegretense, ainda na juventude recebeu do Rotary a distinção de “Melhor Companheiro”, por sua destacada liderança. Ela atuou como parlamentar em três mandatos estaduais, e mais três em âmbito federal. O trabalho em assessoria de mandato foi um diferencial na vida da Cristiane.

A primeira oportunidade de trabalho surgiu por meio da ex-prefeita e vereadora Leoni Caldeira. Estudou nas seguintes escolas: Adventista, Salgado Filho, Polivalente, Tancredo Neves e Emílio Zuñeda. O curso de Direito, iniciado na Urcamp em São Gabriel, foi concluído com sucesso em dezembro de 2001 no campus de Alegrete.

O estágio na Procuradoria do Município ocorreu durante as gestões dos ex-prefeitos José Rubens Pillar e José Carlos de Moura Jardim. Ela desempenhou um cargo de confiança e, posteriormente, foi aprovada no exame da OAB na primeira tentativa. Possui mestrado em Direito Público e tem ampla experiência na atividade acadêmica, tendo atuado como professora na Faculdade de Direito da Urcamp e no curso de formação da Brigada Militar do RS.

Em 2002, virou estagiária no Foro Central de Porto Alegre. Cristiane relembra que trabalhou na Sala de apoio aos Juízes, e lá conheceu diversos magistrados que estavam vindo de comarcas do interior. Atualmente, ela passa alguns dias em Brasília e retorna para Porto Alegre onde cumpre as demandas elencadas pelo Deputado Federal da bancada gaúcha Márcio Biolchi.

A alegretense conta que, aprovada no concurso para analista jurídica do Estado, assim que informou ao Deputado Biolchi sobre essa conquista, ele respondeu, sorrindo: Tu vai e volta! E assim foi.

Aos 45 anos, Cristiane é casada com Leandro Lohmann desde 2010, filha do casal Carme e Gilberto Ferreira, irmã de João Gilberto, cunhada da Priscila e tia e dinda do João Pedro e do Otávio.

Por onde ela anda, conclui, sempre se lembra de retornar ao baita chão.

Fotos: acervo pessoal