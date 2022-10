Proprietários de casas noturnas tentam abrandar exigências para continuarem trabalhando

Proprietários de casas noturnas se mobilizam contra o projeto de lei complementar 0002/2022 que acrescenta artigos que regulamenta as atividades de bar, pub, lanchonete, restaurantes e similares em Alegrete.

De acordo com Bernard Ramires, dono de um estabelecimento comercial na rua Venâncio Aires, ele é o responsável pela mobilização por meio de um grupo de whatsApp, que já tem mais 150 integrantes, assim como, manifestações na Câmara de Vereadores e na Prefeitura Municipal em decorrência do que considera ser um desrespeito à classe.

Bernard entrou em contato com o PAT e falou que todos os empresários que atuam na noite, recém estão buscando um alívio pós pandemia, devido às dificuldades que enfrentaram, entretanto, considera que esse Projeto de Lei complementar em que estabelece que as casas noturnas tenham que se adequar para conseguir manter a música ao vivo ou por meio de algum dispositivo que pode ser inclusive via youtube, em uma caixa de som, é um exagero, um absurdo.

“Se eu tiver que colocar um acústico no meu bar e fazer uma pista de dança para conseguir manter uma música, fica totalmente inviável. Imagina, eu ter que trabalhar até a 1h, assim como, meus parceiros da noite, que dependem do trabalho para sobreviverem. É comprovado que nossa maior venda ocorre entre a meia noite e as 3h da manhã, posso comprovar isso.

Por esse motivo, me tirar duas horas é terrível, ninguém fica em um bar em um silêncio total, no meu caso, eu tenho uma caixa de som, que fica com música do youtube e, até mesmo desta forma, eu posso ser multado em mais de mil reais se a fiscalização chegar e constatar que há música, mesmo desta forma.”- explica.

O empresário acrescenta que não é justificativa o erro de alguns, custar o trabalho e renda de outros, portanto, cita que, em caso de regulamentação quanto a alvarás, é de acordo e sabe que todos precisam estar corretos e acredita que isso não iria impedir ninguém de trabalhar. Os proprietários devem estar de acordo, porém, considera que a música ao vivo com o acústico, por meio de youtube ou outra plataforma, poderia ser até a 1h de segunda a quinta, contudo, de sexta a domingo, teria que ter o horário estendido no mínimo até às 3h.

Diante de todas as colocações, e por não concordarem com a Lei completar, principalmente, por não ser apenas uma adequação, é uma imposição que custa uma adaptação com um custo muito alto, para quem não tem pista de dança e não quer ser uma boate. Além disso, tem o fato de que não foram consultados antes e não ouve nenhuma reunião com a SEDETUR, por isso, solicitaram um espaço regimental em uma sessão na Câmara de Vereadores que resultou em uma audiência pública no próximo dia 3.

Na quinta-feira(27), uma reunião no Salão Azul da Prefeitura com a Secretária de Desenvolvimento Caroline Figueiredo, foi convocada pela SEDETUR, com o objetivo de esclarecer alguns pontos com os empresários e trabalhadores que atuam na noite, todavia, Bernard pontuou que não teve evolução no que eles já tinham conhecimento. “Foi feito um pedido de desculpas pois não fomos comunicados antes e a tentativa de uma explicação que não é tão simples. Não é apenas se adequar, na questão de um erro de alvará, são imposições de acústica e pista de dança para quem quiser manter a música no ambiente ou fechar a partir da 1h, pois ninguém fica em um bar em silêncio”-comentou.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Caroline Figueiredo, havia explicado em uma outra abordagem sobre o assunto ao PAT que a lei complementar seria justamente para que os estabelecimentos como bares, restaurantes e similares que quisessem ter som ao vivo se adequassem ao que diz a lei no sentido de isolamento acústico e seguir o PPCI dos Bombeiros.

A reportagem buscou novo contato, para saber a posição em relação à reunião, mas não obteve retorno, até o momento.

A audiência Pública foi solicitada pelo Centro Empresarial de Alegrete.