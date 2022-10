Homem é preso com droga, armas e munições no bairro Nova Brasília

Share on Email

Um homem, de 34 anos, foi preso nesta madrugada, pela Brigada Militar, em Alegrete.

De acordo com informações, uma guarnição foi acionada, por volta das 00h30min, deste sábado(15), no bairro Nova Brasília para averiguar denúncia de perturbação do sossego alheio.

No local, foi constatado som alto e gritarias, sendo visualizado que o suspeito estava no pátio da residência com uma arma de fogo em mãos.

De imediato, foi realizada a abordagem e constatado que tratava-se de uma arma calibre 12 carregada com um cartucho, e durante busca pessoal foi localizado no bolso, do suspeito, mais duas munições calibre 12, uma porção de sustância cocaína e a quantia de R$ 60,00. Também foi encontrado um rifle de pressão.

Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado até a UPA para exames e após apresentado na DPPA onde foi autuado em flagrante, sendo estipulada uma fiança de quatro salários mínimos, o qual não foi paga.