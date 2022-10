Motociclista que se envolveu em acidente com ônibus morreu ontem na Santa Casa

Morreu no final da manhã de ontem(27), o motociclista de 62 anos que sofreu um acidente na manhã do último dia 17, na região Central de Alegrete. O choque foi entre uma moto e um ônibus do transporte coletivo.

De acordo com informações, a vítima estava hospitalizada na Santa Casa, há cerca de três dias. O piloto, da moto Biz, trafegava na rua Venâncio Aires e o ônibus da Expresso Fronteira D’Oeste estava na rua General Sampaio.

O acidente entre os veículos foi no semáforo que fica no cruzamento das vias. No local, apenas o condutor do ônibus tinha sido ouvido, pois o motociclista já havia sido removido à UPA, pela ambulância, e seria ouvido posteriormente.

A vítima foi identificada como José Carlos Bianchi, de 62 anos. Não há mais detalhes sobre as causas do óbito, o que sabe-se de forma preliminar, foi de que ele teria sofrido algumas lesões.

O ônibus envolvido no acidente fazia a linha Terminal/Nova Brasília.