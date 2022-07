Prova de vida volta a ser obrigatória para servidores aposentados e pensionistas do RS; saiba como fazer

A prova de vida para aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul voltou a ser obrigatória a partir desta sexta-feira (1º). A atualização dos dados cadastrais de servidores do estado ficou suspensa entre março de 2020 e julho de 2022, por conta da pandemia.

A partir de agora, a prova de vida pode ser feita por reconhecimento facial pelo aplicativo Servidor RS. Assim, os pensionistas e inativos civis e militares do estado não precisam mais apresentar nenhuma documentação. Ainda assim, o processo também pode ser feito presencialmente em uma agência do Banrisul. Veja abaixo como proceder.

De acordo com a Secretaria da Fazenda e o IPE Prev, os aniversariantes de agosto serão os primeiros a retomar a realização do processo. O período da prova de vida é de três meses, sendo possível realizá-lo entre um mês antes e um mês depois da data de aniversário.

Os pensionistas e inativos que tiveram o recadastramento suspenso entre março de 2020 e julho de 2022 estão dispensados da prova de vida relativa a esse período.

Para fazer a renovação da prova de vida por reconhecimento de biometria facial, é preciso ser inativo civil ou militar ou pensionista previdenciário e baixar o aplicativo Servidor RS. Também é necessário ter carteira de identidade emitida a partir de 2006 com o CPF ou ter carteira de motorista atualizada, desde que os documentos tenham sido emitidos no estado do Rio Grande do Sul.

Prova de vida pelo APP Servidor RS:

Baixar/acessar o APP Servidor RS

Realizar login pelo Gov.BR

Clicar no botão “Recadastramento”

Concordar com o termo de uso

Atualizar obrigatoriamente os dados de contato (e-mail e celular)

Permitir acesso a fotos e vídeos pelo celular

Realizar a validação facial

Conferir o comprovante do recadastramento

Após finalizar a prova de vida pelo aplicativo e a qualquer momento, o pensionista e o inativo poderão conferir o comprovante do recadastramento no próprio aplicativo.

Prova de vida presencial:

A prova de vida também pode ser feita nas agências do Banrisul pelos pensionistas e inativos que não conseguirem utilizar o aplicativo. Para os inativos, o serviço estará disponível a partir desta sexta (1º) e, para os pensionistas, a partir de 1º de agosto.

Os pensionistas que não conseguirem fazer a prova de vida pelo aplicativo Servidor RS e residirem em cidade sem agência do Banrisul ou no exterior deverão consultar o site do IPE Prev para maiores informações. Os inativos que passarem pela mesma situação deverão preencher o Formulário de Atualização Cadastral.

Fonte : G1