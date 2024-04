Sem resposta da Prefeitura, Assercal diz que não há ânimo para realizar o Carnaval

Desde o final do ano passado até os primeiros meses de 2024, o assunto Carnaval que, por longo tempo, ocupou o noticiário do PAT desde a entrega do projeto, em janeiro passado à Prefeitura do que seria o evento em maio de 2024, conforme a Assercal nunca mais teve retorno da administração.

No projeto tinha o layout do que seria a estrutura da avenida e o valor orçado para a parte de infraestrutura de onde seriam os defiles. O valor estava entre 352 a 390 mil reais que seria para montagem de arquibancadas, iluminação, som, banheiros e outros. A data para o possível Carnaval era para o fim de semana do dia das mães em maio próximo.

Jovem trabalhador desaparece em Alegrete; pais desesperados pedem ajuda à comunidade

Só que, conforme o presidente da ASSERCAL, Rafael Faraco, como não houve mais nenhuma resposta, os carnavalescos das escolas de samba de Alegrete ficaram desmotivados e sabem que em 2024 não haverá a maior festa popular do País aqui no município. -Isso aconteceu não porque não estívessemos com vontade de trabalhar e sim porque, simplesmente, não obtivemos nenhum retorno mesmo que fosse negativo, atesta o presidente da ASSERCAL. Faraco lembra que o projeto que entregaram, este ano, não tem nada a ver com as obras dos Camarotes de 2023.