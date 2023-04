Prestação de contas da Campereada: evento pagou as despesas e sobraram 519 reais

Na noite de sexta-feira(28), ocorreu no CTG Aconchego dos Caranchos a prestação de contas da 43° Campereada Internacional de Alegrete que foi realizada entre os dias 04 e 12 de fevereiro de 2023.

De acordo com o presidente da Campereada Cléo Trindade a prestação de contas foi revisada e aprovada, pelo conselho Deliberativo e fiscal. Os patrões da 4ª Região Tradicionalista estavam presentes e assistiram a demonstração do Presidente. O evento teve uma receita de R$ 627.466,00, em contra partida uma despesa de R$ 626.946,99 – representando um saldo positivo de R$ 519,01.

Cléo acrescenta a satisfação pelo trabalho realizado em mais um ano à frente do evento, principalmente, pós pandemia. Acrescentando que entre as despesas com o aluguel do gado, está incluído o pagamento do saldo devedor de R$ 39.000,00 do ano passado. Quando realizou a Campereada pela primeira vez, o coordenador recebeu um prejuízo de R$ 169 mil junto ao ECAD.

O maior evento tradicionalista e cultural da região teve como sede o Parque Dr. Lauro Dornelles, onde ocorreram as provas campeiras, artísticas e culturais, com destaque para o laço, a gineteada e os concursos de danças de invernada, além dos acampamentos e shows. A Associação Campereada Internacional de Alegrete foi responsável pela organização do evento que disponibilizou mais de R$ 100.000,00 em prêmios.

Na mesma reunião houve a escolha do Coordenador da 44ª da Campereada(2024), onde o nome de Cléo Trindade foi aprovado por todos os patrões para presidir a comissão central, assim como, permanecem Luiz Adão Nascimento no Conselho Deliberativo e Neuri Quirino no Conselho Fiscal.

Relação das despesas:

Arquibancadas, Pirâmides, Sanitários e grades – R$ 34.000,00

ECAD, Seguro, Cartório, PPCI e Correio – R$ 6.109,00

Shows – R$ 97.700,00

Emissoras de rádio – R$ 3.700,00

Troféus – R$ 8.506,00

Gastos com o Parque Dr Lauro Dornelles – R$ 57.374,33

Gráficas e impressões – R$ 7.785,00

Transporte com gado e frete – R$ 13.486,00

Alimentação e cozinha – R$ 6.660,00

Sonorização e iluminação – R$ 30.00,00

Segurança – R$ 35.500,00

Despesas com pessoal – R$ 28.345,00

Aluguel com gado, cavalos, gineteadas, narradores, jurados e médicos veterinários – R$ 201.416,00

Gastos gerais: ferragens, madeiras, papelaria, entre outros – R$ 9.775,51

Premiações campeira, artística, e avaliadores – R$ 86.230,00

Com total de: R$ 626.946,99

Valores de entradas:

Cocheiras – R$ 1.780,00

Prova de 21 Dias – R$ 16.800,00

Passes carros e pulseiras – R$ 3.813,00

Venda de espaços – R$ 80.500,00

Patrocínios – R$ 97.566,00

Campeira – R$ 211.060,00

Portaria – R$ 218.947,00

Total de: R$ 627. 466,00