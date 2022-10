Quarta rodada na master registra 11 gols

No último sábado foi realizada a 4ª rodada do 3º Torneio LAF/ Lojas tá barato pra caramba, A competição para atletas da categoria master (50 anos), registrou três partidas com 11 gols assinalados.

Destaque para o clássico entre Alvorada e Sindicato. Um jogo movimentado e cheio de gols. O time dos Canudos levou a melhor e venceu o rubronegro do bairro Macedo por 3 a 2. Mesmo com a vitória o Alvorada permanece na 5ª colocação com 6 pontos e saldo (-3). O Sindicato também estacionou na sexta posição sem pontuar e com saldo negativo de 5 gols.

O Nacional fez 2 a 0 no Tinga, e segue líder pelo saldo de gols. Com 9 pontos tem oito gols de saldo. O Tinga é o terceiro, com 6 pontos ganhos e saldo (2). Já o vice-líder Boca garantiu mais três pontos ao vencer por 3 a 1 o Cruzeiro. Com 9 pontos e saldo seis, o Boca garantiu a segunda posição no torneio. A equipe do Cruzeiro segue sem pontos e saldo negativo de 8 gols. O Fluminense folgou na rodada e se manteve na 4ª colocação com 6 pontos.

Foto: Valdir Knierin