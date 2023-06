Avenida Freitas Valle recupera a beleza de outrora

No intuito de promover melhorias e proporcionar uma nova experiência aos moradores e visitantes da cidade, a Prefeitura está realizando um investimento significativo de mais de 900 mil reais na Avenida Freitas Valle. Com recursos próprios, a administração municipal busca transformar a via em um local de destaque, com a realização de obras de pavimentação asfáltica e revitalização do canteiro central.

O montante de R$ 496.643,42 foi destinado à pavimentação asfáltica, que promete deixar a avenida um cartão postal. A modernização da superfície contribuirá para uma circulação mais confortável e segura, beneficiando pedestres, ciclistas e condutores de veículos que utilizam a rua diariamente. No entanto, vale destacar que parte do trecho preservará o charme e a identidade da rua, mantendo o piso de paralelepípedo, o que certamente encanta os apreciadores de uma arquitetura mais tradicional.

Além disso, um investimento anterior de R$ 418 mil, também, já foi realizado no projeto de revitalização do canteiro central da avenida. Nessa etapa, a estrutura antiga foi removida e as calçadas reestruturadas, proporcionando um ambiente mais agradável e seguro para os pedestres. Essas obras já estão em fase final de conclusão.

Com a conclusão dessas intervenções, a avenida Freitas Valle se tornará mais um ponto de referência na cidade, oferecendo uma infraestrutura moderna e bem cuidada aos seus frequentadores.