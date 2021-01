Quatro alegretenses são os primeiros a receber a vacina Coronavac

Um momento histórico e de muita emoção. No final da tarde desta terça-feira(20), três profissionais da área da saúde foram os primeiros vacinados contra a Covid-19, em Alegrete. Eles receberam a vacina em cerimônia realizada às 19h, na ESF Bento Gonçalves, antigo PAM Central. Os três escolhidos pertencem aos grupos de risco prioritários do Plano Nacional de Imunizações, sendo o médico clínico pediatra, que atua na linha de frente junto à UPA e gripário, Luiz Cairo Almeida que tem 76 anos, Vinícius de Oliveira de 35 anos, enfermeiro padrão que atua na linha de frente no HGUA e também na 10ªCRS. Já da Secretaria de Saúde, a técnica em enfermagem que recebeu a dose da CoronaVac foi Neida Castro de 49 anos que atua na ESF do bairro Promorar. Também um idoso da Casa Lar Ari Vargas Paim, Juvenal Velasques Rodrigues, 78 anos – representou os idosos ILPIs.

Vinícius disse que é um momento muito importante para saúde da Região é um avanço para saúde pública. Pois vai trazer mais segurança para os profissionais que atuam na linha de frente e para todos que são do grupo de risco. Também acrescentou que é indispensável os cuidados no combate à disseminação do vírus. A vacina está aqui, já teve essa grande evolução, mas ainda há necessidade de máscara, higienização e distanciamento social. ” – considerou.

Para o Prefeito Márcio Amaral é um momento muito esperado por todos, de muita felicidade. “A população esperava por esse dia e isso trás esperança, estamos há mais de 10 meses nesta angústia, porém, é necessário que os cuidados permaneçam.

A Secretária Haracelli Fontoura, destaca que hoje é um momento de gratidão, felicidade e ao mesmo tempo ansiedade. Mas acima de tudo de esperança. Ela pontua que são 850 doses que vão imunizar os profissionais da linha de frente. Nesta quarta-feira(20), não vai ocorrer atendimento na sala de vacinação do PAM pois os profissionais estarão trabalhando na imunização dos trabalhadores na Santa Casa, UPA, Samu e demais locais.

Para coordenadora da 10ª CRS, Heilli Temp, a vacinação inicia no estado, munida de esperança e certeza de que juntos teremos pela frente dias melhores. Muitas vidas foram perdidas, lamentamos por isso e pedimos a todos: façam a sua parte! Desde a manhã de ontem(18), dois carros da 10ª estavam disponíveis aguardando a chegada das doses em Porto Alegre.

O vice-prefeito Jesse Trindade parabenizou a todos os envolvidos e falou do trabalho realizado pelo Prefeito Márcio Amaral à frente da gestão do Município, neste período de pandemia.

Também estavam presentes a presidente da Câmara Municipal, Firmina Fuca, vereador Vagner Fan(líder da bancada do MDB) e a médica Dra Marilene Campagnolo diretora clínica da Santa Casa de Alegrete.