Quatro pessoas são detidas pela BM suspeitas de furto de bateria na Cidade Alta

Quatro pessoas foram detidas, pela Brigada Militar, em uma casa abandonada nas imediações da Avenida Assis Brasil.

Conforme relato policial, uma empresária acionou os policias pois percebeu que a bateria do seu caminhão havia sido furtada e através do sistema de videomonitoramento poderia identificar os autores. Desta forma, após verificarem as imagens, as guarnições foram até a residência abandonada e localizaram o casal e o homem que apareciam nas imagens, além de um quarto homem.

O casal confirmou que estava do outro lado da rua e viu o momento em que um dos indivíduos, que estava na casa, furtou a bateria. Mas o objeto não foi localizado pelos policiais. Todos foram levados à Delegacia de Polícia e feito contato com o Delegado Plantonista, Vinícius Nahan. Ele determinou ocorrência simples, pois não foi encontrada a materialidade com os acusados, embora, haja o registro das câmeras.