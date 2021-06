Clube do Brega realiza sessão de fotos para capa do novo CD do programa da Rádio Nativa

Compartilhe















O programa show da Rádio Nativa vai ganhar seu 4º CD. O Clube do Brega preparou mais um CD para brindar os ouvintes do programa.

A ideia do projeto do CD iniciou com o âncora do programa Lelo Di Carvalho, ele relembra que no primeiro, reproduzia fotos dele e do locutor Zé Paulo, recortava e colava na capinha de um CD comprado em que gravava as músicas.

O programa cresceu e consequentemente a audiência aumentou. Foi então que eles inovaram e a foto dos CD’s ganharam a presença de um carro. A ideia surpreendeu os ouvintes e agora ganha sua 4ª edição.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo acompanhou a sessão de fotos do Clube do Brega. Lelo Di Carvalho e Apolônio deram um verdadeiro show mais uma vez.

O local escolhido não podia ser melhor. O Parque Rui Ramos foi o cenário. Um fusca 96, cedido pelo colecionador Paulinho, complementou a cena com os dois radialistas irreverentes.

Por quase uma hora eles pousaram e fizeram a festa. Alguns ouvintes do programa que estavam no parque parabenizaram a dupla pela iniciativa.

Para surpresa dos radialistas, o programa possui assíduos ouvintes em Fortaleza. O 4º CD vai comemorar os 7 anos do Clube do Brega. Di Carvalho esconde a sete chaves o novo repertório, embora adiante que algumas faixas serão dos artistas que entraram em contato com o programa.

Invendável, o a expectativa que o novo CD do Clube do Brega chegue em Alegrete, na primeira quinzena de julho e seja distribuído aos bregas de Alegrete. A gravadora MG Mídia de Fortaleza é a responsável pelo 4ª CD do Clube do Brega.

Júlio Cesar Santos Fotos: Flaviane Favero/Especial PAT