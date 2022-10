Que comecem as disputas: Senac-RS promove etapas escolares do Spelling Bee 2022  

Já começou a edição de 2022 do Spelling Bee, o campeonato de soletração em inglês mais popular dos Estados Unidos, e que desde 2016 é promovido pelo Senac-RS envolvendo alunos das escolas de todo o estado. Até o final do mês de outubro, acontecem as etapas escolares com estudantes de mais de 30 unidades. Nesta etapa, depois de inscritos, os competidores disputarão entre as turmas até a final escolar. Os vencedores de cada escola disputarão as semifinais estaduais no mês de novembro. No total, serão quatro semifinais que reunirão 9 escolas cada. As provas serão no formato on-line e os vencedores, nas categorias Kids (crianças de até 13 anos) e Teens and Adults (a partir de 14 anos), disputarão a grande final estadual no dia 1º de dezembro, às 14 horas, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre.

Os três primeiros colocados em cada categoria (Kids e Teens and Adults) serão premiados com:

1º lugar: vale-presente no valor de R$ 2 mil reais

2º lugar: vale-presente no valor de R$ 1 mil reais

3° lugar: vale-presente no valor de R$ 500 reais

Escolas Senac participantes: Ijuí, Lindóia, Rio Grande, Centro Histórico, Santa Rosa, Uruguaiana, NH, Viamão, São Leopoldo, Farroupilha, Erechim, Gravataí, Gramado, Santo Ângelo, São Borja, Caxias do Sul, Distrito Criativo, Tramandaí, Alegrete, São Sebastião do Caí, Cachoeira do Sul, Lajeado, São Luiz Gonzaga, Santana do Livramento, Camaquã, Itaqui, Montenegro, Santa Maria, Carazinho e Taquara.



A competição

Muito popular nos Estados Unidos, a disputa basicamente consiste em ouvir e soletrar as palavras em Inglês. O objetivo é incentivar o estudante a aprender não apenas o significado das palavras e seus usos, mas também a soletrar as mesmas de forma correta. A tradicional competição teve seu primeiro vencedor, Frank Neuhauser, de apenas 11 anos, em 1925. O Senac-RS promove o campeonato há seis anos com o objetivo de estimular o aprendizado de uma forma lúdica e divertida. Os interessados podem se inscrever nas suas respectivas escolas.