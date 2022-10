Com problemas nos caminhões, coleta do lixo é afetada na cidade

Share on Email

A semana iniciou com um problema que se agrava a cada dia. O recolhimento de lixo no município é feito pela própria prefeitura que dispõe de quatro caminhões para atender toda a demanda da cidade.

O problema que nem sempre os quatro veículos estão aptos. Foi o caso desta semana que iniciou com os dois caminhões e logo estragaram os dois. Na terça-feira pela período da manhã o trabalho foi todo feito com uma retroescavadeira e um caminhão que não é apropriado para a atividade. Somente na parte da tarde um caminhão da coleta foi para a rua.

Apenas um caminhão operando na cidade. Expectativa que outro seja consertado ainda nesta quinta-feira (6).

Nesta quinta-feira (6), a situação ainda é precária. As equipes se desdobram em horários diferenciados com apenas um caminhão e o trabalho da retroescavadeira para recolhimento do lixo urbano.

A reportagem entrou em contato com o secretario de infraestrutura Mário Rivelino que confirmou que os quatro caminhões da coleta seletiva apresentam problemas mecânicos. A falta de tempo para manutenção e a precaridade dos carros tem contribuído para que afetem o recolhimento explicou o secretario. “Infelizmente os caminhões só param quando estragam. A gente não tem tempo para fazer a manutenção adequada”, pontua.

No entanto, ele assegura que a prefeitura já está concluindo a compra de dois novos caminhões 0 km para a coleta seletiva. O que vai normalizar o serviço com uma coleta adequada e sobrar tempo para consertar e dar a manutenção na frota.