“Que saudade de ouvir a Nativa”, confessou Matteus no BBB

No universo do Big Brother Brasil 24, a Rádio Nativa FM mais uma vez ganhou destaque, sendo o centro das atenções graças à participação do alegretense Matteus Amaral, um jovem de 27 anos que vem difundindo de maneira autêntica e genuína a cultura gaúcha para além das fronteiras do seu estado natal. Com uma torcida fervorosa que se estende por diversos estados e países, Matteus conquistou não apenas seus conterrâneos, mas também admiradores ao redor do globo.

Sua representação da cultura gaúcha é marcada por um profundo conhecimento sobre diversos aspectos, desde temas culturais até as nuances do setor agropecuário. Não é à toa que ele se emociona quando as músicas gaúchas ressoam na casa, evidenciando sua conexão íntima com suas raízes.

Em uma conversa recente na academia do BBB24, ocorrida na tarde de ontem(8), Matteus, após mencionar o radialista da Rádio Nativa e cantor Gerson Brandolt, no dia anterior, expressou aos seus colegas de confinamento a saudade de ouvir uma programação de rádio, citando especificamente a Rádio Nativa FM. Vale ressaltar que Matteus já havia destacado anteriormente o portal de notícias Alegrete Tudo, vinculado à emissora. Essa fala foi, inclusive, confirmada por sua mãe, Luciane Amaral, durante uma transmissão ao vivo no PAT.

No dia 31 do mês passado, a Rádio Nativa FM e o Alegrete Tudo organizaram um evento marcante na Praça Getúlio Vargas, a Mateada Amigos do Matteu. O evento atraiu uma multidão, que demonstrou seu apoio fervoroso ao gaúcho, já posicionado entre os cinco finalistas e sendo considerado o grande favorito para conquistar o título desta edição do programa.

Esses acontecimentos reforçam não apenas a popularidade de Matteus Amaral, mas também a relevância da cultura gaúcha e o papel da Rádio Nativa FM em difundí-la, também.