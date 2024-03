Queima de resíduos na periferia é um risco alto demais para ser ignorado

Foi detectado, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana e do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) de Alegrete, um incêndio na Avenida da Integração na noite da última quarta-feira (06/03). O Corpo de Bombeiros foi acionado e prontamente agiu para conter as chamas, evitando danos maiores.

Este incidente ocorre em um momento crítico, com o registro de temperaturas elevadas e vegetação seca em toda a região. A queima de resíduos, além de ser um ato irresponsável, representa um sério crime ambiental.

A preocupação com a queima indiscriminada de resíduos deve ser uma prioridade para todos os cidadãos. Além de colocar em risco a segurança pública e a saúde da população, essa prática pode desencadear incêndios de grandes proporções, como o que foi observado na Avenida da Integração.

As consequências de um incêndio dessa magnitude podem ser desastrosas. Além dos prejuízos materiais, como a destruição de áreas verdes e a poluição do ar, há também o risco à vida de pessoas e animais, além do comprometimento de recursos naturais essenciais para a regeneração do ecossistema.

É fundamental ressaltar que a queima de resíduos em qualquer lugar é proibida por lei. Além disso, há alternativas seguras e sustentáveis para o descarte correto de lixo, como a coleta seletiva e a compostagem.

Portanto, é responsabilidade de cada indivíduo contribuir para a preservação do meio ambiente e para a segurança da comunidade. Evitar a queima de resíduos é um passo importante nesse sentido. Cuidar da cidade é proteger não apenas o ambiente em que vivemos, mas também as gerações futuras.