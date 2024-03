Escola Waldemar Borges incrementa atividades na Semana da Mulher da escola

Com o objetivo de valorizar as mulheres da comunidade escolar, orientar sobre as leis que a protegem, dar empoderamento, colaborar com a autoestima das estudantes e conhecer escritoras, dentre outros, a Escola Estadual de Ensino Médio Waldemar Borges, segundo a diretora Cássia Aurélio, programou uma semana com diversas ações. As atividades acontecem desde a última segunda-feira, com uma roda de conversa com as voluntárias da Ong Amoras. Na noite de terça-feira as mulheres da Escola conheceram a história de vida da Val Bicca ( empoderamento e autoestima).

Já na quarta- feira, aconteceu a roda literária sobre os contos “lar nem tão doce lar”, “ dilemas” e um caminho para a vida”; bem como momento de diálogo sobre ativismo na luta pelos direitos das mulheres e, para finalizar, uma bate papo mais informal com as mulheres empreendedoras da comunidade escolar. A programação prossegue até essa sexta -feira naquela Escola da Zona Leste da cidade.