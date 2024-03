Especial Mulher| Numa moto, Mariana alimenta sua paixão pelas estradas do Sul

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Mariana Emiliano Brizolla, uma mulher motociclista, compartilha sua trajetória e reflete sobre a importância da representatividade das mulheres em várias categorias.

“Se tiverem oportunidade, não deixem passar” – ensina músico de Alegrete, atualmente no Paraná

A história de Mariana com motos começou em 2010, quando ela participou de alguns encontros ao lado do esposo. No entanto, em 2012, um acidente envolvendo o companheiro os afastou temporariamente das estradas. Após uma década, em 2022, o casal decidiu retomar essa paixão e voltou a participar de eventos relacionados ao motociclismo, incluindo atividades de assistencialismo.

Incêndio destrói residência no bairro Airton Senna I em Alegrete

Durante o período de 2022 a 2023, Mariana fez parte de moto clubes locais, participando de diversas viagens, independentemente das condições climáticas. O objetivo principal dessas viagens era chegar aos encontros programados, rever amigos e fazer novas amizades.

Em 2024, Mariana e seu esposo optaram por se tornarem motociclistas independentes, valorizando a autonomia e liberdade. Hoje, ela se orgulha de sua jornada como mulher independente, mãe e motociclista. Recentemente, participou do evento Carbomoto, na cidade de Butiá, e planeja participar de novas atividades em São Lourenço do Sul no próximo final de semana.

Além da paixão pelo motociclismo, Mariana também destaca a importância de reconhecer e parabenizar outras mulheres guerreiras motociclistas, que desafiam estereótipos e inspiram outras mulheres a seguir seus próprios sonhos.

No campo do assistencialismo, Mariana também contribuiu de forma significativa, desempenhando papéis como coelho da Páscoa e Mamãe Noel, levando alegria e solidariedade às comunidades por onde passou.

Dois homens são presos por tráfico de drogas no bairro Airton Senna

Assim, a história de Mariana Emiliano Brizolla não apenas reflete sua paixão pelo motociclismo, mas também ressalta a importância da representatividade feminina em todas as esferas da sociedade, inspirando outras mulheres a perseguirem seus próprios interesses e aspirações.