Queimadas devastam grandes áreas de campo na cidade e interior

Há mais de 15 dias os combates de incêndios em vegetação estão devastando áreas às margens das rodovias, na cidade e também no interior.

Na tarde de ontem(3), uma equipe dos Bombeiros atuou por mais de cinco horas na localidade da Harmonia, cerca de 50KM da cidade. O sinistro atingiu três propriedades e queimou cerca de cinco quadras, de acordo com os Bombeiros.

Ao mesmo tempo, um outro incêndio de grandes proporções atingiu uma propriedade no Mariano Pinto. Os moradores foram orientados a realizarem aceiros. Os Bombeiros estiveram na localidade na tarde de domingo(2), onde realizaram a extinção das chamas, porém, na tarde de ontem, novamente os focos deixaram os moradores em pânico por um período. Mas com a orientação, dos aceiros, o sinistro foi controlado.

Aceiros são faixas ao longo das cercas onde a vegetação foi completamente eliminada da superfície do solo. A finalidade é prevenir a passagem do fogo para área de vegetação, evitando-se assim queimadas ou incêndios.

A medida foi em razão da equipe estar atuando na Harmonia e, outra equipe que estava de folga, foi acionada para combater focos na cidade.

Já na cidade, a segunda equipe de Bombeiros foi acionada, para realizar combate de sinistro, às margens da BR 290, em Alegrete, próximo a uma sucata. O trabalho mobilizou Bombeiros, que estavam de folga, com apoio da Secretaria de Infraestrutura do Município. As chamaram debeladas, mas consumiram uma grande área.

Na sequência, a equipe dos Bombeiros que estava na cidade realizou mais combates, desta vez, em um local com muitos e recorrentes focos, na Avenida Caverá.

Os Bombeiros solicitam que as pessoas, principalmente, no interior façam as chamadas para o 193, pois assim, é possível saber a proporção do sinistro e passar informações. Em alguns momentos, o caminhão já está realizando combate.

O período seco deixa o ambiente mais propício às queimadas. A estiagem torna o período mais crítico devido as altas temperaturas e até pela incidência de ventos que levam faíscas e ajudam a aumentar a propagação dos fogos. A Defesa Civil de Alegrete e o Corpo de Bombeiros trabalham intensamente para evitar maiores prejuízos, danos e riscos à vida.

Medidas Preventivas

Ao trafegar pelas estradas e rodovias, não lance pontas de cigarro pela janela do veículo, pois com a baixa umidade desse período, a vegetação seca se incendeia com muita facilidade.

A capina de terrenos deve ser sem uso do fogo.

Queimadas: Crime ambiental

De acordo com o Artigo 250 do Código Penal, queimar qualquer coisa em ambiente aberto é considerado crime, além de causar problemas à saúde e uma poluição absurda. O Código Penal nomeia crimes como as queimadas de “crimes contra a incolumidade pública”, veja o que o Código Penal diz sobre esse assunto:



Art. 250: Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.



Pena: reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.



Aumento de pena



1º – As penas aumentam-se de um terço:



I – se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio;



II – se o incêndio é:

a) em casa habitada ou destinada a habitação;

b) em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura;

c) em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo;

d) em estação ferroviária ou aeródromo;

e) em estaleiro, fábrica ou oficina;

f) em depósito de explosivo, combustível ou inflamável;

g) em poço petrolífero ou galeria de mineração;

h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.

Incêndio culposo



2º – Se culposo o incêndio, é pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Um questionamento muito comum sobre esse assunto é “não podemos fazer queimada dentro de nosso próprio quintal?”. Precisamos entender que por mais que o quintal seja uma propriedade nossa e de mais ninguém, o ar que respiramos e a atmosfera é de todos, isso constitui crime as queimadas em áreas particulares. Devemos nos atentar ao fato de que a fumaça é bem mais que uma perturbação que nos impede de respirar, pois nela pode conter substâncias danosas que podem até causar câncer.