Ex-assessor, pivô da denúncia que cassou Bocão, acompanhou toda a sessão

O ex assessor de Fábio Perez, que fez as denuncias de uso indevido de valores para pagar contas particulares do vereador, acompanhou toda a sessão do plenário. Weslei Ratz que trabalhou 8 meses no gabinete, confirmou o que foi lido no relatório de que o edil socilitava a ele pagar contas particulares com seus proventos, com a promessa que depois seria ressarcido e que, em algumas ocasiões, isso não aconteceu. Informa que quando ele começou a não querer fazer certas coisas que não estavam nas obrigações do cargo, disse que foi exonerado. O ex-assessor está com acompanhamento de terapeuta, porque diz estar com sérios problemas emocionais em função de toda essa questão.

Em ambas as acusações, a de uso indevido de valores e da pratica de homofobia o vereador mais votado em Alegrete com 2.249 votos pelo PP, que acabou sendo expulso do Partido agora está no PV e acabou tendo o seu mandato cassado.

O suplente de vereador Rafael Faraco, que participou da sessão, foi enfático em dizer que salário é sagrado e que é preciso se colocar no lugar da pessoa que sofreu isso. E que todos já ganham seus salários para cumprirem as suas obrigações.