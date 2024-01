Queridinha do verão, melancia quase dobra de valor em Alegrete

Uma fruta doce no paladar, mas que está ficando mais “salgada” no bolso dos alegretenses. A melancia, uma das frutas mais consumidas no verão, teve alta de 100% no valor, entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024.

No início do ano passado, o quilo era vendido a R$ 2,15 para os comerciantes, que revendem posteriormente a um valor mais alto. Nesta semana, segundo relato de alguns comerciantes, o preço do quilo da melancia tradicional chega a R$ 4,27 em Alegrete.

Em supermercados e fruteiras consultadas pela reportagem do PAT, a melancia tradicional era vendida entre R$ 6,99 e R$ 8,99 o quilo – preços também mais altos em relação ao ano passado. Cada unidade pesa, em média, de sete a oito quilos.

Na avenida Alexandre Lisboa, um dos pontos tradicionais de comercialização, as tendas começaram a ter mais movimento e procura dos comerciantes a partir da virada do ano. Um dos servidores que trabalha na localidade, relatou que em anos anteriores nessa mesma época, as vendas já estavam a todo vapor.