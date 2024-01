Engenheiro indicado para realizar perícia nos camarotes tem até hoje para se manifestar se aceite a tarefa

A decisão da Justiça de embargar o início da construção de novos camarotes, na Avenida Inácio Campos de Menezes, após solicitação do Ministério Publico, no dia 3, foi para evitar que a construção que tem lá fosse derrubada e em caso de necessidade não teria como fazer a produção de provas.

No despacho emitido pela Justiça foi determinado que um engenheiro faça a perícia dos camarotes. Foi dado o prazo de 48h que se extingue nesta sexta-feira(5), para que o indicado pelo juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Alegrete aceite realizar esse trabalho.

O indicado no despacho, engenheiro cível Carlos Alexandre Conceição, atendeu a reportagem do PAT, e disse que está fora cidade com a família e aceita fazer a perícia, só que estará em Alegrete a partir da próxima segunda- feira (8). Explica que se o juiz estender o prazo ele fará esse trabalho e só consegue se manifestar na segunda-feira. A informação do juiz, Felipe Bambirra, é de que as 48h é para que o profissional aceite ou não realizar a atividade, porque a data da perícia ainda não foi definida.

O despacho é o resultado de uma ação cautelar de produção antecipada de prova movida pelo Ministério Público em relação à Associação das Entidades Recreativas, Culturais e Carnavalescas de Alegrete (ASSERCAL), à Prefeitura, a Gilson Moura Vaucher e a Cristian Reinhold Jung. O trabalho havia sido retomado após uma parceria entre a Assercal, a Construtora Sotrin e outras empresas, no último dia 3.

A medida foi tomada em resposta às irregularidades apontadas nas estruturas dos camarotes, inicialmente destinadas ao Carnaval de Rua de Alegrete de 2023. Desde o início da construção, as estruturas apresentaram diversas patologias, demandando readequações e gerando preocupações relacionadas à segurança. Apesar dos repasses financeiros autorizados pelo Município de Alegrete à ASSERCAL, totalizando R$ 1.052.000,00, as obras permaneceram inacabadas, conforme alega o Ministério Público.