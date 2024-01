Bolsa Família vai bloquear beneficiários por CPF irregular a partir de janeiro

A inconsistência de dados do CPF (Cadastro de Pessoa Física) será motivo de bloqueio do pagamento do Bolsa Família a partir deste mês. Segundo o site do Programa, caso a situação não seja resolvida em até seis meses, os benefícios serão cancelados.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a medida é para garantir que o benefício chegue às pessoas que realmente precisam. O pagamento deste ano começa no dia 18 de janeiro e segue até o dia 31, de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social). O programa de transferência de renda do governo federal atendeu, em média, 21,3 milhões de famílias em 2023.

Além do novo adicional, o Bolsa Família paga um acréscimo de R$50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$150, a famílias com crianças de até 6 anos. Em Alegrete, o número de cadastrados no programa ultrapassa os 1800. Segundo a Secretaria de Assistência Social, o benefício é a principal fonte de renda de muitas famílias do município. Por isso, a importância de manter o cadastro em dia e atualizado para receber em dia o benefício.