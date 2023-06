Quinta-feira será marcada pela instabilidade em Alegrete

Share on Email

As temperaturas mais baixas foram registradas durante os primeiros dias dessa semana e, em alguns pontos do ”Baita Chão”, houve a precipitação de geada, fazendo com que a sensação térmica decaísse.

Nesta quinta-feira(15), o tempo ficará instável, com temperaturas variando entre 11 e 15 graus e o clima permanecerá chuvoso com algumas variações em alguns momentos do dia.

Durante a semana, a temperatura continuará nessa faixa com mínima entre 9 e 12 graus e máxima entre 15 e 18 graus, porém, indicando que não haverá chuva nos próximos dias.