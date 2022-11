Racha e manobras perigosas terminam em perseguição policial e prisões em Alegrete

Ambos foram autuados pelas infrações de trânsito, tiveram as carteiras de habilitação recolhidas, assim como, os carros encaminhados ao Depósito do Detran.

Segundo informações dos policiais, uma guarnição estava em patrulhamento ostensivo, na Avenida Tiaraju, por volta das 00h45min, deste sábado(12), quando flagraram o momento em que dois veículos que trafegavam pela mesma avenida, em sentido contrário, reduziram a velocidade ficando lado a lado, e na sequência, arrancaram bruscamente em alta velocidade, sentido centro/bairro.

De imediato, os motoristas foram acompanhados pela guarnição com acionamento do sistema luminoso e sonoro da viatura.

Ao se aproximarem do Centro Social Urbano, o Kadett reduziu a velocidade e retornou sentido centro, sendo abordado por outra guarnição da Brigada Militar, onde foi identificado o condutor de 23 anos.

Já o outro, GM Cruze, seguiu em fuga pela Avenida Tiarajú, acessando a ERS 377 e posteriormente a BR 290, onde foi acompanhado até retornar ao perímetro urbano pela Avenida Assis Brasil, sendo abordado no bairro Cidade Alta, onde o condutor de 24 anos foi identificado.

Os motoristas foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia, com os passageiros, onde foi confeccionado registro de crime de trânsito e os veículos recolhidos ao deposito do Detran.

A Brigada Militar está intensificando as fiscalização, nesse sentido, devido ao grande número de denúncias envolvendo essa prática de rachas nas madrugadas.

As consequências do racha são: infração gravíssima (7 pontos na CNH), multa no valor de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 2 a 8 meses, entre os demais custos como: diárias e o crime de trânsito( Penas – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor).