Abertura do campeonato da LAF na master é marcada por empates

A vitória de 5 a 1 do time do bairro Macedo foi em cima do Cruzeiro, jogo realizado no campo do Honório.

O forte calor não foi obstáculo para a abertura do campeonato municipal promovido pela LAF na categoria master (50 anos), no último sábado (7).

No Palmeiras, o Nacional com um forte elenco não conseguiu sair do 0 a 0 contra o São José.

Alvorada e Tinga fizeram um jogo morno e também ficaram num empate sem gols.

Fechando a a rodada no Palmeiras, outro 0 a 0, entre Fluminense e Boca Juniors. A folga da rodada foi do Fortaleza.

2ª rodada – 14 de janeiro:

15h30min:

Fortaleza x Nacional – campo do Honório

Boca Jr. x Sindicato – campo do Estrelão

17h15min:

São José x Alvorada – campo do Honório

Tinga x Fluminese – campo do Estrelão

Fotos: Valdir Knierin