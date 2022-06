Radialista morre atropelado enquanto caminhava até trabalho no RS

Share on Email

Um radialista morreu ao ser atropelado enquanto caminhava para o trabalho na manhã deste domingo (12), em Farroupilha, na Serra do Rio Grande do Sul. Ricardo Ló, de 71 anos, trabalhava na Rádio Miriam, e estava indo para a sede da emissora que fica no Santuário de Caravaggio, segundo o diretor da emissora Benildo Bordingnon.

O acidente ocorreu por volta das seis da manhã, no bairro São Luiz, a 7km do Santuário. Segundo o diretor da emissora, ele teria combinado com amigos de iniciar o trajeto a pé e depois pegar uma carona.

De acordo com informações da Rádio Miriam, Ricardo costumava fazer o deslocamento a pé de casa até o estúdio da rádio todas as manhãs.

“Foram mais de 40 anos em nossa companhia, nos estúdios da rádio, em programas esportivos, de cultura italiana e gaúcha, em filós, festas de comunidade, entre tantos momentos que esteve presente, com sua voz e experiência inconfundíveis”, escreveu a equipe da rádio numa nota de pesar.

Conforme a Brigada Militar, o Samu chegou a ser acionado, mas Ricardo já estava sem vida. O motorista que atropelou ele fugiu sem prestar socorro, segundo polícia.

A Polícia Civil diz que acompanhou o trabalho de perícia e que busca evidências para encontrar o suspeito de ter provocado o acidente.

O velório acontece no Memorial São José de Farroupilha e o sepultamento será nesta segunda-feira (13), às 10h, no Cemitério Público Municipal.

