Rápida ação: Polícia Civil prende acusado do homicídio no bairro Piola

O Delegado Maurício Arruda disse que, desde o momento em que houve o comunicado do homicídio, iniciaram as diligências que apenas cessaram com a prisão do acusado. Ele estava em uma casa abandonada no bairro Novo Lar.

O homem era conhecido da vítima e, ainda, não foram repassados mais detalhes sobre o que teria motivado o crime. A prisão ocorreu pela Polícia Civil, através dos Policiais do Setor de Investigações da 1ª Delegacia de Polícia, sob a coordenação do Delegado de Polícia Maurício Arruda.

Homem é morto a tiros em bairro de Alegrete

Durante as investigações sobre o assassinato de Alexsandro Tormes dos Santos, de 30 anos, no bairro Piola, as diligências seguiram ao longo da madrugada. O indivíduo que, também, reside no bairro que ocorreu o quinto homicídio do ano em Alegrete, foi levado à Delegacia de Polícia e, posteriormente será encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.