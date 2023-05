Real e Raça vencem no Citadino que registrou um empate na rodada de sábado

Share on Email

A rodada do sábado (13), no campeonato citadino de futsal registrou mais três jogos no ginásio da Arena Esporte & Lazer.

Pela primeira divisão o Real venceu o Galáticos por 7 a 2, num jogo bastante movimentado e disputado lealmente. O Real venceu com gols de Alessandro Mello, Lucas, Murilo, Paulo França, Vitor Gomes e dois gols de Cristiano Monte. Já pelos Galáticos marcaram Edinei e João Vitor.

Pela divisão de acesso, um jogo fortemente equilibrado entre AEF Tigres e Racing terminou empatado em 1 a 1. Lucas Pinto marcou pelos Tigres e João Rafael anotou pelo Racing.

Em partida pela Série C, o Raça superou o Parceria F.C por 5 a 4. Rodrigo Moura (2), Robson Lencina, Emerson Mengoti e Anderson dos Santos fizeram os gols do Raça. Já Douglas, Rodrigo Lopes e Lucas Paim (2), marcaram pelo Parceria.

Confira a classificação atualizada com jogos realizados até o dia 13:

Próxima rodada:

Fotos: Roger Severo