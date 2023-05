Rodada da Copa LAF nos “Quarentinhas”, já aponta classificados

No sábado (13), a bola voltou a rolar pela 1ª Copa LAF, seis jogos completaram a 4ª rodada da competição chancelada pela Liga Alegretense de Futebol. A tarde ensolarada com temperatura agradável foi o cenário para bons jogos no complexo de campos do Jockey Club de Alegrete.

Líder absoluto na Chave “B”, os quarentinhas do Boca Juniors venceram mais uma e de goleada. O resultado de 4 a 0 em cima do Aimoré, deixou a equipe na liderança isolada do grupo com 10 pontos, três a mais que o segundo colocado. Já o Aimoré já não tem mais chances de classificação e joga a última rodada para cumprir tabela.

No grupo “A”, a AABB segue 100%, três jogos três vitórias. Dessa vez, um trunfo sobre o Vila Nova, 2 a 0 para o time abebeano. A Associação chega aos 9 pontos em três apresentações e lidera a chave com dois pontos sobre o segundo colocado.

A rodada ainda teve a vitória do Centenário sobre o Operário por 2 a 0, um empate sem gols entre União e Fluminense. O Vianense surpreendeu e aplicou 3 a 0 no SER Ceva, o Nacional atropelou o São José por 5 a 1.

Restando uma rodada da fase classificatória a situação na Chave “A”, mostra AABB e Nacional já garantidos na próxima fase. Vila Nova (5), SER Ceva (4), Vianense (3) e Tinga (2), brigam por as outras duas vagas. O São José de folga na última rodada já está eliminado.

Pela Chave “B”, os quatro classificados estão definidos, Boca, Centenário, Fluminense e União. As equipes do Aimoré e Operário já não tem mais chances de classificar.

Confira a última rodada da fase classificatória: