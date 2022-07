Real goleia o Lá Máquina em bela apresentação na Arena

No último sábado (16), o representante alegretense no Campeonato Gaúcho de Futsal – Série Prata venceu seu segundo jogo na competição.

A partida válida pela sétima rodada da Série Prata 2022, foi contra o Lá Máquina de São Sepé. Com pouco público na Arena, o Real fez valer o fator casa, empurrado por uma dezena de torcedores que incentivaram a equipe do início ao fim.

Um jogo muito disputado em seu início, onde o quarteto sepense deu trabalho para o time alegretense. O Lá Máquina largou na frente com Lucas, após um vacilo no meio da quadra, roubou a bola e chutou forte sem chances para o goleiro.

Bem postado em quadra, e determinado, o jovem time de Alegrete buscou o empate ainda no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, melhor para os donos da casa que conseguiram neutralizar o adversário e com uma forte marcação dominaram o time de São Sepé. Destaque para o ala Nathan, craque do jogo. Autor de um had-trick e mais uma excelente atuação. Anderson e Josellber anotaram os outros dois gols da goleada alegretense em cima do lanterna Lá Máquina.

Com o resultado o Real Alegrete vai a 6 pontos e fica em sétimo lugar do grupo A. O técnico Demar Correa, avaliou o resultado e mais uma vez destacou a força do grupo. “Soubemos segurar o adversário e corrigimos o que vinha dando errado. O grupo teve inteligência na hora de finalizar e a vitória foi o resultado de tudo aquilo que eles construíram desde o início do jogo”, frisou o treinador.

O Real volta a jogar só dia 30, em Manoel Viana no clássico frente a Associação Vianense. A diretoria já montou um cronograma de preparação para essa semana. Com um projeto a longo prazo, o Real Alegrete resiste com um grupo jovem e embora sem apoio da comunidade local está encarando os desafios de disputar uma competição de nível estadual.

O presidente Gilson Barcellos, prometeu reforçar a equipe para o segundo semestre, e adianta que em 2023, vem novidades para o projeto da Sociedade Esportiva Real.

Foto: Gilson Vaucher