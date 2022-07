Moisés Fontoura realizou lançamento de pré candidatura a Deputado Estadual

Share on Email

Mais um candidato de Alegrete teve anunciado o seu nome como pré candidato a deputado estadual.

O veredaor Moisés Fontoura, do PDT, realizou o pré lançamento de sua candidatura no último dia 16 no Restaurante Madalosso.

Janta de lançamento da pré candidatura de Moisés Fontoura

Com a presença da família, apoiadores e o Deputado Afonso Motta, Moisés Fontoura disse estar representando o seu partido, a cidade e Região.

Moisés Fontoura e o Deputado Afonso Motta

-Sinto ser bem importante, já que ter na Assembleia Legislativa do RS deputados da cidade é um grande diferencial para agilizar e pleitear demandas, tanto para Alegrete, como para a Região e por isso coloquei meu nome a disposição, destacou Fontoura.