Real joga bem na Arena, mas é superado pelo Santa Rosa

A partida válida pela quarta rodada do Gauchão Série B, marcaria o retorno do público ao ginásio em Alegrete. Mas a falta de um documento na Federação inviabilizou a presença de torcida na Arena Esporte e Lazer.

No sábado (7), o representante alegretense na competição recebeu o Santa Rosa Sicredi Futsal. Os donos da casa buscavam a primeira vitória na competição.

Um jogo em que o Real foi valente e sobretudo determinado a vencer com uma das melhores atuações até agora.

Real teve boa atuação

A previsão de um jogo difícil se confirmou. O Santa Rosa, uma das potência do futsal gaúcho é considerado um dos melhores do campeonato e com um investimento grande na divisão de acesso.

O Real largou na frente com uma jogada ensaiada de falta, Nathan fez 1 a 0. Logo em seguida o Real teve mais quatro chances claras de ampliar o placar, mas pecou nas finalizações.

Com um primeiro tempo bem equilibrado, Joney do Santa Rosa deixou tudo igual no placar no final da primeira etapa. A equipe do Real voltou desligada no 2º tempo e sofreu a virada em dois minutos do segundo tempo. Daí em diante, o adversário dominou o jogo. Bigode fez 3 a 1 para o time das Missões. O Real explorava os contra-ataques, e Nathan voltou a marcar, 3 a 2.

Real encarou o bom time do Santa Rosa

Gol lá, gol cá. Em jogada ensaiada, Guga fez o quarto do time do Santa Rosa. Pablo Witt, de pênalti, fez o terceiro do Real. Mas a superioridade do adversário foi evidente na hora de definir o jogo. Zezinho respondeu rápido e ampliou a vantagem. E Yago fechou o placar nos últimos segundos de jogo. Vitória do Santa Rosa Sicredi Futsal por 6 a 3. Zezinho do Santa Rosa valorizou o resultado: “a gente estava precisando muito desses três pontos, depois da derrota na última rodada. Mas nada adianta vencer aqui, e não confirmar em casa na semana que vem”. No próximo sábado (14/08), o Santa Rosa Sicredi Futsal recebe a AFSJI, de São José do Inhacorá.

No lado alegretense, o treinador Alonso Medeiros avaliou a atuação em casa. “O resultado não veio como o esperado, infelizmente tivemos mais uma derrota na competição somando a terceira em sequência. Nossa equipe fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo sofremos um apagão e tomamos gols muito rápidos. Mas com calma e sabedoria encostamos no placar. No final eles superaram com mais qualidade técnica. Enfrentamos eles de igual para igual. Nossos atletas estão confiantes no trabalho e a mudança de atitude os deixou mais fortes. Precisávamos atuar melhor e aconteceu, mas infelizmente a vitoria não veio. Trabalhar agora para o final de semana enfrentarmos a ABELC de Boa Vista do Buricá fora de casa no próximo dia 14”, destacou.

Fotos: Luis Tassinari Roos