Real vai a Boa Vista do Buricá em busca dos primeiros pontos na Série B

Neste sábado (13), a Sociedade Esportiva Real percorre mais de 403 km em busca dos primeiros pontos no campeonato gaúcho Sicoob de futsal Série B.

A ABELC adversário nesta 5ª rodada, possui duas derrotas e uma vitória, diferente do representante alegretense que ainda não pontuou na competição.

Foi uma semana repleto de trabalhos de terça a sexta-feira, treinamentos fortes, visando o jogo que é considerado crucial para a sobrevivência do Real no campeonato. Ontem à noite o grupo fez o último trabalho. Ajustes posicionais e técnicos e bolas paradas foram a tônica do treino.

O técnico Alonso Medeiros, salienta que é uma equipe que fez três pontos jogando em casa, e ele acredita que o adversário usará força máxima nesse confronto.

“Deveremos fazer o possível para neutralizar o adversário e conseguirmos usar os contra-ataques como melhor escolha para chegarmos ao gol do adversário e concluir. Trabalhamos em busca da vitória”, acrescentou.

Numa chave de sete equipes, o Real amarga a lanterna e precisa sair dessa posição para seguir adiante na competição. Os seis melhores colocados passam para próxima fase. ABELC e Real jogam no ginásio São José em Boa Vista do Buricá